Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой, известный как Лысый из Квартала, впервые за 19 лет отрастил волосы. Об этом 12 ноября сообщил официальный Instagram студии

Волонтер из Киева обвинила Кошевого в унижении Украины © Facebook, Евгений Кошевой | Facebook, Евгений Кошевой | Перейти в фотобанк

«Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил «ежик»! Кто знает, когда нам повезет такое увидеть», — говорится в подписи под фото.

Евгений Кошевой — комик, актер студии «Квартал 95». Побриться налысо ему пришлось в 2001 году, когда в рамках скетча нужно было изобразить Витаса и Александра Розенбаума. По словам артиста, после этого его волосы перестали нормально расти, поэтому длительное время он не менял прическу.