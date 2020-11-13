На опубликованном фото Кошевой позирует со своей супругой Ксенией. На голове у обычно полностью лысого актера действительно пробиваются волосы.
«Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил «ежик»! Кто знает, когда нам повезет такое увидеть», — говорится в подписи под фото.
Евгений Кошевой — комик, актер студии «Квартал 95». Побриться налысо ему пришлось в 2001 году, когда в рамках скетча нужно было изобразить Витаса и Александра Розенбаума. По словам артиста, после этого его волосы перестали нормально расти, поэтому длительное время он не менял прическу.