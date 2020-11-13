«Луцкий городской совет готовит к подаче исковое заявление в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о карантине "выходного дня" как противоречащего действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушающего права предпринимателей и предприятий», — говорится в заявлении горсовета.
При этом городская власть призывает правоохранительные органы проявить лояльность к предпринимателям.
Ранее об отказе вводить карантин выходного дня (или о переносе принятия решения в связи с ним) заявили власти Львова, Ивано-Франковска, Черкасс, Ровно, Славянска, Одессы, Тернополя, Мукачево, Краматорска, Мариуполя.
В пятницу, 13 ноября, к ним также присоединились Житомир и Чернигов. При этом власти Киева заявили, что в столице будет соблюдаться карантин выходного дня.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что местные власти не уполномочены отменять карантинные меры, и поручил Нацполиции контролировать их соблюдение.