Власти Луцка не планируют вводить в городе ограничения карантина выходного дня и готовят иск в суд о признании их незаконными. Об этом сообщили в Facebook Луцкого горсовета 13 ноября

«Луцкий городской совет готовит к подаче исковое заявление в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о карантине "выходного дня" как противоречащего действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушающего права предпринимателей и предприятий», — говорится в заявлении горсовета.

При этом городская власть призывает правоохранительные органы проявить лояльность к предпринимателям.

Зеленский объяснил, зачем Украине нужен карантин выходного дня © president.gov.ua

В пятницу, 13 ноября, к ним также присоединились Житомир и Чернигов. При этом власти Киева заявили, что в столице будет соблюдаться карантин выходного дня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что местные власти не уполномочены отменять карантинные меры, и поручил Нацполиции контролировать их соблюдение.