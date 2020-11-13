Отмечается, что согласно данным опубликованного в ноябре отчета ВОЗ и Центра контроля и профилактики заболеваний США, всего в мире в 2019 году зафиксировано 869 770 случаев заболевания корью. Смертность от кори выросла на 50% по сравнению с показателем за 2016 год.
При этом 73% всех случаев заражения корью выявлены в девяти странах мира — Конго, на Мадагаскаре, в Грузии, Украине и Казахстане. Всего в 2019 году от кори скончалось более 200 000 человек.
Старший технический специалист по кори в ВОЗ Наташа Кроукрофт заявила, что количество уязвимых к инфекции людей будет расти, что может привести к началу «большого пожара».
В 2019 году Минздрав Украины призывал граждан обязательно прививаться от кори, поскольку прививка — это единственная надежная защита от опасной инфекции.