Украина в числе стран, где за 2019 год заболеваемость корью достигла наивысших показателей. Об этом сообщает издание Bloomberg 12 ноября

Отмечается, что согласно данным опубликованного в ноябре отчета ВОЗ и Центра контроля и профилактики заболеваний США, всего в мире в 2019 году зафиксировано 869 770 случаев заболевания корью. Смертность от кори выросла на 50% по сравнению с показателем за 2016 год.

На Украине свирепствует корь. Смертельная эпидемия по политическим мотивам © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Старший технический специалист по кори в ВОЗ Наташа Кроукрофт заявила, что количество уязвимых к инфекции людей будет расти, что может привести к началу «большого пожара».

В 2019 году Минздрав Украины призывал граждан обязательно прививаться от кори, поскольку прививка — это единственная надежная защита от опасной инфекции.