Бывший журналист и экс-депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Мустафа Найем получил должность директора по активам концерна «Укроборонпром». Об этом 12 ноября сообщили на сайте концерна

«Укроборонпром» передал Минобороны непригодные для стрельбы минометы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна», — говорится в заявлении.

Также, по данным украинских СМИ, в собственности предприятий «Укроборонпрома» находится более 11 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых более 210 тысяч квадратов — это избыточное имущество, которое собираются продать или отдать в аренду.

Найем должен следить за прозрачностью всех этих процессов, он пообещал в Facebook более подробно рассказать о своей новой должности в ближайшее время.