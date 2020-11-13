Ранее Найем занимался взаимодействием «Укроборонпрома» с органами государственной власти. Теперь он будет распоряжаться активами концерна, в частности, следить за прозрачностью продажи избыточного имущества.
«Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна», — говорится в заявлении.
Также, по данным украинских СМИ, в собственности предприятий «Укроборонпрома» находится более 11 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых более 210 тысяч квадратов — это избыточное имущество, которое собираются продать или отдать в аренду.
Найем должен следить за прозрачностью всех этих процессов, он пообещал в Facebook более подробно рассказать о своей новой должности в ближайшее время.