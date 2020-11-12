Из-за того, что глава парламента Украины Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук заразились коронавирусом, проводить новое пленарное заседание готова вице-спикер Рады Елена Кондратюк. Об этом она заявила в Facebook 12 ноября

Кондратюк обратилась к заболевшим коллегам с пожеланием скорейшего выздоровления.

«Готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикерки при сложившихся обстоятельствах», — написала Кондратюк.

Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук заболел COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Она также подчеркнула, что чувствует себя хорошо, поскольку ответственно относится к мерам безопасности — носит маску и соблюдает социальную дистанцию.

Ранее COVID-19 диагностировали у президента Владимира Зеленского. Глава государства вместе с председателем Рады Разумковым проходят лечение в больнице "Феофания".