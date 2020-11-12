Кондратюк обратилась к заболевшим коллегам с пожеланием скорейшего выздоровления.
«Готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикерки при сложившихся обстоятельствах», — написала Кондратюк.
Политик отметила, что таким образом подтверждается, что «наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным».
Она также подчеркнула, что чувствует себя хорошо, поскольку ответственно относится к мерам безопасности — носит маску и соблюдает социальную дистанцию.
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