На территории города Одессы сохраняется «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности, и пока местное руководство не приняло новые запретительные меры, ориентированные на ограничение передвижения граждан в выходные дни. Об этом 12 ноября сообщает сайт 048.ua со ссылкой на пресс-службу мэрии города

Ровно проигнорирует карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В среду, 11 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране вводится карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября.

В Министерстве здравоохранения разъяснили, что во время действия этих ограничений работать должны только жизненно необходимые учреждения: продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки, почтовые сервисы и ветеринарные аптеки.

Многие жители Украины негативно восприняли идею об ужесточении карантина. В том числе против высказался мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сам заболел коронавирусом, и глава города Ровно Владимир Хомко. Они решили не спешить с введением новых карантинных мер.