Одесситы продолжают соблюдать правила, относящиеся к «оранжевой зоне», а именно: не посещают дискотеки, ночные клубы и рестораны, не превышают число посадочных мест в общественном транспорте, не проводят массовые мероприятия, в магазинах соблюдают норму 1 человек на 10 квадратных метров.
В среду, 11 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране вводится карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября.
В Министерстве здравоохранения разъяснили, что во время действия этих ограничений работать должны только жизненно необходимые учреждения: продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки, почтовые сервисы и ветеринарные аптеки.
Многие жители Украины негативно восприняли идею об ужесточении карантина. В том числе против высказался мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сам заболел коронавирусом, и глава города Ровно Владимир Хомко. Они решили не спешить с введением новых карантинных мер.