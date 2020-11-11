Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему опережает своих конкурентов в президентском рейтинге, но по сравнению с апрелем уровень поддержки действующего главы государства снизился, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 11 ноября на сайте КМИС

Партии Медведчука и Порошенко обошли в рейтинге «Слугу народа» — КМИС © "Рейтинг"

При этом у Петра Порошенко поддержка в октябре составила 13,2% среди всех опрошенных и 17,3% среди определившихся (11,1% и 15,7% в апреле).

С 17 по 24 октября КМИС провел опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

В 2019 году Владимир Зеленский победил в президентской гонке с 73,22% голосов, его оппонент Петр Порошенко набрал 24,45%. Результат голосования стал рекордным в истории страны. Всего проголосовали более 18,5 млн украинцев.