За Зеленского в октябре готовы были проголосовать 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился с выбором. В апреле эти показатели были на уровне 28,9% и 40,9% соответственно.
При этом у Петра Порошенко поддержка в октябре составила 13,2% среди всех опрошенных и 17,3% среди определившихся (11,1% и 15,7% в апреле).
С 17 по 24 октября КМИС провел опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
В 2019 году Владимир Зеленский победил в президентской гонке с 73,22% голосов, его оппонент Петр Порошенко набрал 24,45%. Результат голосования стал рекордным в истории страны. Всего проголосовали более 18,5 млн украинцев.