Отмечается, что производство открыто в ответ на запрос Верховного суда 22 октября. Дата его рассмотрения пока не определена.
В начале июня во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский в составе делегации посетил местное кафе. В то время заведениям было запрещено принимать посетителей.
Позже правоохранители составили административные протоколы на Зеленского, владельца заведения и остальных членов делегации.
Зеленский решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.
Несмотря на это, Верховный суд обратился в КСУ за разъяснением по поводу возможности штрафовать президента.