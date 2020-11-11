Отмечается, что производство открыто в ответ на запрос Верховного суда 22 октября. Дата его рассмотрения пока не определена.

Соратников Зеленского поймали на грубом нарушении карантина, появилось пикантное фото из Рады
Соратников Зеленского поймали на грубом нарушении карантина, появилось пикантное фото из Рады
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В начале июня во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский в составе делегации посетил местное кафе. В то время заведениям было запрещено принимать посетителей.

Позже правоохранители составили административные протоколы на Зеленского, владельца заведения и остальных членов делегации.

Зеленский решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.

Несмотря на это, Верховный суд обратился в КСУ за разъяснением по поводу возможности штрафовать президента.

 