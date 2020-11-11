Конституционный суд Украины открыл конституционное производство для привлечения к административной ответственности президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Об этом 11 ноября сообщают украинские СМИ

Отмечается, что производство открыто в ответ на запрос Верховного суда 22 октября. Дата его рассмотрения пока не определена.

Соратников Зеленского поймали на грубом нарушении карантина, появилось пикантное фото из Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позже правоохранители составили административные протоколы на Зеленского, владельца заведения и остальных членов делегации.

Зеленский решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.

Несмотря на это, Верховный суд обратился в КСУ за разъяснением по поводу возможности штрафовать президента.