Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин рассказал о своем отношении к белорусским протестам, сравнив их с глумлением над солдатами, победившими фашизм. Интервью с актером опубликовала на днях «Комсомольская правда»

«Когда я увидел бело-красно-белый флаг — знак предателей, сотрудничавших с Гитлером, — на том месте, где у нас проходят парады в честь 9 Мая, меня это потрясло. Вся эта кричащая толпа как бы праздновала свою победу над теми, кто сражался с фашистами. Под этим флагом вешали, убивали партизан, жгли белорусские деревни», — прокомментировал происходящее в Белоруссии артист.

По словам Гостюхина, многие в его стране купились на проевропейские призывы, и вспомнил, как в 1990-е годы в газете «Свобода» печаталось: «Когда мы придем к власти, выкинем всех москалей и заселим страну настоящими, чистыми по крови белорусами».

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Сейчас, уверен Гостюхин, за основу своей программы оппозиция взяла именно антироссийские лозунги, противники действующего президента Александра Лукашенко планировали разорвать отношения с Россией, запретить русский язык, но это пока у них не получилось.

Актер согласился, что недовольных нынешней властью в стране немало и проблемы действительно есть, но если бы не Лукашенко, «не было бы вообще страны, раздербанили бы эти ребята, банкиры».