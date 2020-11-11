Актер, снявшийся в сериалах «Крепостная» и «Черный ворон» Тарас Цимбалюк и его невеста Тина Антоненко выложили в интернет видео и фото эротического характера, где пара абсолютно голая. Публикация в Instagram датируется 9 ноября

«Без лишних слов», — прокомментировал свою новую публикацию Цимбалюк.

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«Когда рассчитались со всеми кредитами», «Смело! Главное, чтобы клещи ягодицы не покусали», «Чисто украинская версия адаптации Тарзана», «Травка не сильно щекотала?» — пошутили подписчики.

В сентябре Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушки в эфире программы «Танцы со звездами». Пока дату регистрации брака и подробности подготовки к свадьбе пара не раскрывает.