«Без лишних слов», — прокомментировал свою новую публикацию Цимбалюк.
На видео молодые люди, держась за руки, бежали по полю, усыпанному полевыми цветами. Фанаты оценили романтику получившихся кадров, но не забыли и о жизни.
«Когда рассчитались со всеми кредитами», «Смело! Главное, чтобы клещи ягодицы не покусали», «Чисто украинская версия адаптации Тарзана», «Травка не сильно щекотала?» — пошутили подписчики.
В сентябре Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушки в эфире программы «Танцы со звездами». Пока дату регистрации брака и подробности подготовки к свадьбе пара не раскрывает.