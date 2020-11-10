«Пропуск людей на пунктах пропуска "Счастье-Луганск", "Первомайск-Золотое" мы расцениваем как провокацию, уход от выполнения своих обязательств, которые были договорены с представителями республик. Это умышленный шаг со стороны Украины», — заявила Кобцева.
Она отметила, что одностороннее открытие пунктов пропуска Украиной идет вразрез с достигнутыми договоренностями.
Ранее Украина объявила об открытии с 10 ноября всех пунктов пропуска на Донбассе с 8.00 (9.00 мск).
В ЛНР заявили, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП «Луганск-Счастье» с автомобильного на пешеходный.
Отмечается, что необходимой инфраструктуры там нет, а расстояние между двумя пунктами пропуска в Счастье составляет 2-3 километра.