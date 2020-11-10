Представитель ЛНР в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева назвала провокацией одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска в Донбассе, передает 10 ноября РИА Новости

«Пропуск людей на пунктах пропуска "Счастье-Луганск", "Первомайск-Золотое" мы расцениваем как провокацию, уход от выполнения своих обязательств, которые были договорены с представителями республик. Это умышленный шаг со стороны Украины», — заявила Кобцева.

Она отметила, что одностороннее открытие пунктов пропуска Украиной идет вразрез с достигнутыми договоренностями.

Ранее Украина объявила об открытии с 10 ноября всех пунктов пропуска на Донбассе с 8.00 (9.00 мск).

В ЛНР заявили, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП «Луганск-Счастье» с автомобильного на пешеходный.

Отмечается, что необходимой инфраструктуры там нет, а расстояние между двумя пунктами пропуска в Счастье составляет 2-3 километра.