Известный венгерский политолог Ласло Кемени не исключил обострения ситуации в США до кровавых столкновений. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк Джо] Байден или [республиканец Дональд] Трамп. Многие говорят даже в Америке, что ситуация похожа на… преддверие гражданской войны. Тем более что почти у всех есть оружие на руках. Может случиться и так, что будут очень кровавые столкновения», — сказал Кемени.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.