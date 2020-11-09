«Выборы уже фактически не играют никакой роли, главное — ситуация, в какой оказалась Америка… Америка не в состоянии отвечать на вызовы времени… Не в состоянии отвечать на то, что в мире происходит постиндустриальная технологическая революция, на то, что в мире переменились влиятельные силы», — заявил он.
По словам политолога, хочет того Америка или нет, но Китай наращивает силы и диктует миру темп перемен, а вслед за КНР идут Россия, Индия, Бразилия и другие страны, которые «произвели у себя крупные перемены в своей новейшей истории».
Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.