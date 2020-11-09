У президентских выборов-2020 в США нет особенностей по сравнению с 2016 годом: продолжается та же неразбериха, что уже десятилетиями «царствует» в Америке. Об этом известный венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Как не надо делать. США опозорились на весь мир © REUTERS, Steve Marcus

По словам политолога, хочет того Америка или нет, но Китай наращивает силы и диктует миру темп перемен, а вслед за КНР идут Россия, Индия, Бразилия и другие страны, которые «произвели у себя крупные перемены в своей новейшей истории».

Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.