Чиновники Киевского горсовета в документах по обеспечению работы контакт-центра по противодействию распространению Covid-19, который начал свою работу в начале ноября, в качестве телефона для справок указали личный номер киевлянина Максима Леонова. Об этом он на днях сообщил в своем Facebook

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Чувствую себя докторским фельдмаршалом перед картой боевых действий, обороняющим столицу от т̶а̶н̶к̶о̶в̶ ̶г̶у̶д̶е̶р̶и̶а̶н̶а̶ подлого коронавируса», — написал житель столицы.

В качестве доказательства он опубликовал фотокопию приказа исполкома КГГА, где на второй странице указан его номер, как один из телефонов для справок медработников, а не пациентов.

Позже он сообщил, что ошибку в итоге исправили.