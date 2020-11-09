Леонов написал, что ему звонят из больниц и медицинских центров, задают вопросы по ковиду, рапортуют о наличии коек, тестах.
«Чувствую себя докторским фельдмаршалом перед картой боевых действий, обороняющим столицу от т̶а̶н̶к̶о̶в̶ ̶г̶у̶д̶е̶р̶и̶а̶н̶а̶ подлого коронавируса», — написал житель столицы.
В качестве доказательства он опубликовал фотокопию приказа исполкома КГГА, где на второй странице указан его номер, как один из телефонов для справок медработников, а не пациентов.
Позже он сообщил, что ошибку в итоге исправили.