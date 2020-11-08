Демонтировать монумент основателям Одессы требуют представители общественной инициативы «Деколонизация Украины».
По словам активистки Анастасии Рыжкович, украинцы должны покончить с русским влиянием во время так называемого колониального периода в истории страны.
«Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем. А также на основе собственной самоидентичности строить новое государство», — утверждает националистка.
По ее словам, одесская полиция начала составлять протоколы на участников акции.
Попытки демонтажа памятника Екатерине II, сопровождаемые вандализмом, происходили и раньше.
Как пишет историк Александр Васильев, в рамках стирания исторической памяти о Новороссии украинскими националистами культивируется миф о том, что русские в Причерноморье вовсе не основывали никаких новых городов, а лишь переименовывали прежние татарские и казацкие «мегаполисы».
В мае этого года исполнилось 120 лет со дня установки памятнике императрице в Одессе.