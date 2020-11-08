Президент Украины Владимир Зеленский назвал терроризмом убийства, совершенные на улицах Кривого Рога Днепропетровской области 7 ноября. Он написал об этом в своем Telegram-канале

В Кривом Роге мужчина с ножом зарезал двух прохожих и ранил восьмерых © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма — по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так — это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к отродью рода человеческого», — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Кроме того, президент подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

Как предполагает замминистра МВД Антон Геращенко, преступник, скорее всего, «психически ненормальный человек». По его данным, 29-летнего убийцу зовут Тарас Усенко. Он ездил на заработки в Чехию и год назад вернулся оттуда «другим человеком».

«Стал говорить о каких-то демонах, но вел себя не агрессивно», — рассказал Геращенко, ссылаясь на опрос близких задержанного.

Причем, по его словам, во время проведения обыска в комнате, где проживал Усенко, на стенах были обнаружены странные концентрические рисунки, которым эксперты в психиатрии попробуют дать оценку.

Сейчас следствие определяет круг общения подозреваемого «для понимания, не было ли эта трагедия вдохновлена кем-то другим, не было ли здесь факта внушения, подстрекательства», отметил Геращенко.