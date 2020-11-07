Про выявление на фермах животных с инфекцией заявили Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция.
«Норки заразились после контакта с инфицированными людьми», — отмечается на сайте ВОЗ.
Уточняется, что коронавирус может передаваться между животными этого вида и от норок к человеку. Во время передачи между норками вирус подвергается мутациям.
В случае если мутировавший вирус передастся от норки к человеку, он будет слабо реагировать на имеющиеся у человека антитела и поэтому особенно опасен. Это, в свою очередь, ставит под угрозу разработку вакцины.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что все норки в стране из-за сложившейся ситуации должны быть уничтожены. Она отметила, что в отсутствие мер новый вид вируса может попасть в другие страны.
В Дании мутировавший коронавирус нашли у 214 человек в северной части страны.