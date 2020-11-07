Помимо Дании, инфицированных COVID-19 зверьков удалось обнаружить еще в пяти государствах. Об этом 7 ноября сообщили во Всемирной организации здравоохранения

Про выявление на фермах животных с инфекцией заявили Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция.

«Норки заразились после контакта с инфицированными людьми», — отмечается на сайте ВОЗ.

Уточняется, что коронавирус может передаваться между животными этого вида и от норок к человеку. Во время передачи между норками вирус подвергается мутациям.

Норки из Дании могут обнулить все достижения человечества в борьбе с COVID-19 © СС0, Pixabay

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что все норки в стране из-за сложившейся ситуации должны быть уничтожены. Она отметила, что в отсутствие мер новый вид вируса может попасть в другие страны.

В Дании мутировавший коронавирус нашли у 214 человек в северной части страны.