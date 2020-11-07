«О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На поиски автомобиля злоумышленников сразу были ориентированы все наряды полиции, задействованы соответствующие структурные службы», — говорится в сообщении.
В составе банды были два гражданина Украины и четыре гражданина Казахстана.
Преступники вывезли бизнесмена в лес, привязали его к дереву и потребовали отдать долг в размере 2 миллионов долларов. С электронного кошелька жертвы они сняли 20 тысяч в иностранной валюте.
Отмечается, что мужчину спасли неравнодушные свидетели происходившего, он уже вернулся домой.
Двоих преступников удалось задержать. Во время проведения обысков в их жилищах были обнаружены оружие и боеприпасы, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, наркотики и деньги. Четырех иностранцев объявили в розыск.
Возбуждено уголовное дело.