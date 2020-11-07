В Киевской области задержали банду, которая похитила и пытала местного бизнесмена, пытаясь получить от него 2 миллиона долларов. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила пресс-служба Нацполиции

«О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На поиски автомобиля злоумышленников сразу были ориентированы все наряды полиции, задействованы соответствующие структурные службы», — говорится в сообщении.

В составе банды были два гражданина Украины и четыре гражданина Казахстана.

Украинский депутат похитил семью иностранцев и держал их у себя в подвале © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что мужчину спасли неравнодушные свидетели происходившего, он уже вернулся домой.

Двоих преступников удалось задержать. Во время проведения обысков в их жилищах были обнаружены оружие и боеприпасы, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, наркотики и деньги. Четырех иностранцев объявили в розыск.

Возбуждено уголовное дело.