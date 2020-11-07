Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о наличие в стране стратегии по «уничтожению украинской нации», которая началась со вступлением в силу медреформы. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости

«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации», — сказала Тимошенко.

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«Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер-министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию, по сути, на минимизацию украинцев на нашей собственной земле», — сказала Тимошенко.

Он отметила, что на борьбу с коронавирусом в стране выделено 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия заболеванию ничего сделано не было.

За последние сутки на Украине было зафиксировано 10 746 случаев заражения коронавирусом.