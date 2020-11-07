«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации», — сказала Тимошенко.
Она отметила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает свободных больничных коек. По мнению Тимошенко, это связано с тем, что во время президентства Петра Порошенко на Украине было закрыто более 350 медицинских учреждений — это, а также другие аспекты медреформы, «поставили украинцев на грань выживания».
«Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер-министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию, по сути, на минимизацию украинцев на нашей собственной земле», — сказала Тимошенко.
Он отметила, что на борьбу с коронавирусом в стране выделено 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия заболеванию ничего сделано не было.
За последние сутки на Украине было зафиксировано 10 746 случаев заражения коронавирусом.