Министерство иностранных дел Украины прокомментировало указ президента РФ о признании документов, выданных жителям ЛНР и ДНР, а также предоставлении жителям республик российского гражданства. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД 6 ноября

«МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами», — говорится в заявлении.

В министерстве считают, что «противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по минскому договоренностям», а также игнорирует усилия, предпринимаемые в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

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«Убеждены, что наши международные партнеры также не будут признавать эти российские документы и любые сделки на их основе. МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия», — говорится в сообщении.

МИД Украины выразил решительный протест российской стороне и направил соответствующую ноту, призвав международных партнеров осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного.

Речь идет об указе от 4 ноября 2020 года, который вносит изменения в уже существующий указ от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» и № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» от 24 апреля 2019 года.