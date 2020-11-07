В первую очередь пророссийские силы в Белоруссии должны заниматься вопросами реальной интеграции. Они должны сохранять тот уровень интеграции, который существует между странами. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко могут быть вброшены ряд организаций и партий, которые будут выполнять роль фейковых пророссийских организаций.

«Давайте включим логику. Несколько лет назад публицистов Шиптенко, Алимкина и Павловца арестовали за то, что они публиковались в российских информационных агентствах. Им предъявили обвинение и осудили. Единственное, что в этой ситуации можно сказать позитивного, что они не отправились в места заключения. А теперь вдруг пророссийскую партию «Союз», которую возглавляет Сергей Лущ, рекламируют по государственному телевидению. Очевидно, что это будет фейковая организация в качестве имитации тех пророссийских сил, которые должны бороться и наращивать интеграцию между нашими странами», — категоричен Безпалько.

Интеграционные пророссийские силы создавать можно и нужно, но этим должны заниматься профессионалы. Именно для того чтобы был максимальный эффект, а не просто для отчетности, подчеркнул политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.