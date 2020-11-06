Белорусская актриса и лидер рок-группы Naka Анастасия Шпаковская сообщила на днях в Facebook об открытии дистанционной школы для детей покинувших Белоруссию граждан

«Друзья, делюсь отличной новостью. Мы стартуем с нашей первой белорусской онлайн-школой в Украине. Очень нужной и важной для белорусских детей сейчас», — написала Шпаковская.

В видеообращении инициатор создания школы рассказала, что сама покинула родину вместе с детьми «из-за давления со стороны властей». Она отметила, что белорусы, переехавшие на Украину, сталкиваются с рядом трудностей при поиске школы для детей.

По ее словам, первая трудность в том, во всех учебных учреждениях, где выдают государственный аттестат об образовании, в старших классах преподают на украинском.

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Согласно ее заявлению, созданная ей школа сможет выдавать документы государственного образца Украины. При этом учителя будут говорить на русском языке, так как, по словам Шпаковской, трудно найти украинского учителя, который мог бы преподавать школьную программу на белорусском.

С сентября 2020 года на Украине русскоязычные школы с 5 класса должны перейти на украинский язык обучения. На государственном языке, согласно закону, должно преподаваться не менее 80% предметов. Обучаться на русском языке могут только ученики младшей школы.