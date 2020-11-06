«Друзья, делюсь отличной новостью. Мы стартуем с нашей первой белорусской онлайн-школой в Украине. Очень нужной и важной для белорусских детей сейчас», — написала Шпаковская.
В видеообращении инициатор создания школы рассказала, что сама покинула родину вместе с детьми «из-за давления со стороны властей». Она отметила, что белорусы, переехавшие на Украину, сталкиваются с рядом трудностей при поиске школы для детей.
По ее словам, первая трудность в том, во всех учебных учреждениях, где выдают государственный аттестат об образовании, в старших классах преподают на украинском.
Кроме того, в них не изучают язык, литературу и историю Белоруссии, а также русский язык и литературу. Наконец, необходимо качественно наладить обучение в онлайн-режиме, отметила Шпаковская.
Согласно ее заявлению, созданная ей школа сможет выдавать документы государственного образца Украины. При этом учителя будут говорить на русском языке, так как, по словам Шпаковской, трудно найти украинского учителя, который мог бы преподавать школьную программу на белорусском.
С сентября 2020 года на Украине русскоязычные школы с 5 класса должны перейти на украинский язык обучения. На государственном языке, согласно закону, должно преподаваться не менее 80% предметов. Обучаться на русском языке могут только ученики младшей школы.