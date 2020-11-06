На Украине из-за карантина и коронакризиса набирает обороты аптечный алкоголизм. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило агентство «Украинские новости»

Отмечается, что украинцы все чаще стали злоупотреблять не только алкогольными напитками, но и спиртосодержащими алкогольными настойками. Особенной популярностью пользуется настойка боярышника, которая находится на третьем месте по продажам среди всех лекарственных средств в стране.

Нищета, депрессия, алкогольная зависимость: неочевидные последствия коронавируса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

По словам специалистов, использование настоек в качестве дешевой альтернативы водке может привести к серьезным последствиям.

«К нам достаточно много в последнее время поступает пациентов, которые стараются сбить абстинентный синдром в домашних условиях такими напитками, как боярышник, пустырник, корвалол и т. п. После их употребления наступает очень сильная интоксикация, синдром отмены нередко усугубляется белой горячкой и судорожными приступами. И выводить людей из таких состояний очень тяжело. К тому же на это требуется больше медикаментов», — рассказали специалисты одного из реабилитационных центров Киева.

Доступность такого алкоголя, по мнению экспертов, обусловлена использованием льготного спирта, который отпускается производителем по нулевой ставке акциза.