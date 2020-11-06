Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что будет разработана программа для онлайн-голосования для Украины совместно со специалистами Microsoft. Об этом 6 ноября сообщается на сайте главы государства

Как криворукая «диджитализация» привела в Украине к коллапсу международных перевозок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Брэд Смит во время разговора по видеосвязи Зеленским положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг.

«Все это очень полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что при привлечении к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции относительно дополнительных инвестиций, которые мы можем сделать», — отметил Смит.

Ранее Зеленский в ходе выступления в парламенте с посланием к Верховной Раде заявил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете.