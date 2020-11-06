Служба внешней разведки России поведала белорусским коллегам о планах Запада дестабилизировать обстановку в Белоруссии и предоставила собственную оценку ситуации, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Глава СВР Нарышкин заявил, что протестами в Белоруссии управляют из-за рубежа © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По его словам, в ведомстве с беспокойством относятся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии, и рассчитывают, что переданные данные будут полезны Минску.

В Белоруссии после выборов президента в августе не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.