Если Джо Байден станет новым президентом США, он будет пытаться навредить России через Украину, а не через Белоруссию. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Байден может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении Александра Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.

«Я думаю, что здесь у него есть более удобная мишень — это Украина. Беларусь в данном случае будет играть скорее второстепенную роль, потому что таких рычагов влияния в Беларуси, какие США имеют на Украине, у них не будет», — считает эксперт.

Дзермант отметил, что США имеют рычаги влияния по всему миру, но Белоруссия не относится к числу приоритетных территорий внимания Вашингтона, поэтому вряд ли американцы введут полноценный пакет экономических и финансовых санкций.

Скорее всего, прогнозирует политолог, Америка и Белоруссия просто вернутся к тому же режиму отношений, который существовал до 2014 года, когда не было разморозки отношений, предпринятой при Трампе.

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