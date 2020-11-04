Ранее Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении Александра Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.
«Я думаю, что здесь у него есть более удобная мишень — это Украина. Беларусь в данном случае будет играть скорее второстепенную роль, потому что таких рычагов влияния в Беларуси, какие США имеют на Украине, у них не будет», — считает эксперт.
Дзермант отметил, что США имеют рычаги влияния по всему миру, но Белоруссия не относится к числу приоритетных территорий внимания Вашингтона, поэтому вряд ли американцы введут полноценный пакет экономических и финансовых санкций.
Скорее всего, прогнозирует политолог, Америка и Белоруссия просто вернутся к тому же режиму отношений, который существовал до 2014 года, когда не было разморозки отношений, предпринятой при Трампе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.