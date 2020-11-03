И России, и Белоруссии в качестве президента США более выгоден Дональд Трамп, однако именно победа Джо Байдена может привести к тому, что Москве и Минску придется отказаться от политики многовекторности, считает белорусский политолог Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

- Алексей Валерьевич, кто, по-вашему, предпочтительнее для Белоруссии как президент США: Трамп или Байден?

— Здесь несколько точек зрения может быть. Проблем для Белоруссии, для России в плане взаимоотношений, политического давления больше окажет Байден, потому что он настроен дальше продвигать европейское видение международных отношений, политики вовне — он не изоляционист в отличие от Трампа. Поэтому я думаю, что в случае победы Байдена мы все встретимся с более серьезным давлением со стороны Соединенных Штатов.

Но с другой стороны, это позволит и Белоруссии, и России, может быть, стать более однозначными в своей политике и избавиться от многовекторности, потому что и у России были какие-то иллюзии относительно налаживания отношений с США. Может быть, это нас подтолкнет теснее сблизиться между собой и, например, с Китаем, Ираном в рамках какого-то евразийского сотрудничества.

Ну а с другой стороны, если Трамп победит, это уже понятно примерно, чего от него ожидать, как с ним обходиться. Наверное, он будет в меньшей степени, чем Байден, заинтересован во внешнем экспансионизме. Не все так однозначно: кто лучше для России и Украины, Трамп или Байден? Мнение экспертов © REUTERS, Edgard Garrido

То есть и тот, и другой кандидат в качестве президента имеют для нас как плюсы, так и минусы. Поэтому нужно свою политику выстраивать из реальности и смотреть, что в данной ситуации и при одном, и при другом мы можем и должны делать.

- Но руководство Белоруссии уже определилось со своим кандидатом? Можно ли считать пожелание удачи Трампу со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео официальной позицией Минска?

— Да, это поддержка того кандидата, который вел себя осторожно во время белорусского кризиса: мы ведь не видели даже реакции Соединенных Штатов, сравнимой с европейской. В этом кризисе европейцы играли первостепенную роль, а Штаты в силу того, что у них внимание сосредоточено на другом, особо белорусскими событиями не занимались.

Не все так однозначно: кто лучше для России и Украины, Трамп или Байден? Мнение экспертов © REUTERS, Edgard Garrido

- Действительно, Байден заявлял, что в случае победы будет добиваться введения санкций против окружения Лукашенко и призывать к мирной передаче власти. Имеют ли США какие-то реальные рычаги давления на Белоруссию?

— Рычаги США имеют по всему миру, вопрос, будут ли эти рычаги задействованы, потому что Беларусь не относится к числу приоритетных территорий внимания Соединенных Штатов, поэтому вряд ли они введут полноценный пакет экономических и финансовых санкций. Например, такие, как против Ирана или Северной Кореи. Я сомневаюсь, что Беларусь представляет такую угрозу даже в сознании Байдена.

Поэтому, скорее всего, мы просто вернемся к тому же режиму отношений, который существовал до 2014 года.

- А может ли Байден попытаться через Белоруссию тем или иным образом навредить России?

— Я думаю, что здесь у него есть более удобная мишень — это Украина. Беларусь в данном случае будет играть скорее второстепенную роль, потому что таких рычагов влияния в Беларуси, какие США имеют на Украине, у них не будет.

- В то же время рычаги давления у Вашингтона есть и в Польше, где Трамп развернул строительство американских военных баз, что закономерно вызвало беспокойство со стороны Минска. Имеет ли этот проект будущее в случае победы Байдена?

— Я думаю, что да. У поляков в принципе есть консенсус по поводу своего видения в рамках Европы прежде всего как некого форпоста в том числе и Штатов на восточном фланге НАТО. Другое дело, что те события, которые сейчас в Польше разворачиваются, тоже могут нанести серьезный ущерб планам польским, потому что это и удар по авторитету и имиджу правящей коалиции, — они должны будут учитывать мнение той части протестующих, которые выходят, а там далеко не все поддерживают курс польских властей на милитаризацию.

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С этой точки зрения, конечно, протесты в Польше выгодны нам — они ослабляют правящий режим в Польше и заставляют его менять пока внутреннюю политику, но, возможно, что и внешнюю.

- Но даже при условии продолжения курса Польши на милитаризацию Белоруссии сегодня более выгоден Трамп?

— На сегодняшний день, скорее, Трамп, да, потому что он будет заниматься внутренними проблемами, переключит внимание на Китай… И мы видели, что он как-то пытался взаимодействовать с Россией комплиментарно.

Но опять же, даже если победит Байден, из этого можно извлечь какую-то пользу, но уже в евразийском масштабе. Поэтому будем смотреть, кто победит, а потом уже делать выводы.

- А как вообще изменились американо-белорусские отношения за период президентства Трампа?

— Они были разморожены — это очевидно. И визиты крупных чиновников, и договоренности о возобновлении присутствия послов в странах говорят о том, что отношения вышли из фазы заморозки. Поэтому динамика была положительная.

- И пока что, даже при возвращении к власти президента от демократов, обратная заморозка не грозит?

— Я думаю, что все-таки решения внешнеполитические принимаются в США даже без учета того, какой президент, — они на более долгосрочную перспективу. Поэтому я не думаю, что если Трамп уйдет, то будет закрыт вопрос с послом американским. Он, скорее всего, сюда приедет.

Другое дело, с какой интонацией этот посол будет здесь проводить американскую политику. При Байдене она, конечно, будет более резкой и, наверное, будет вызывать больше негатива у белорусской стороны. При Трампе этого было бы меньше.