По словам адвоката президента США Рудольфа Джулиани, бывший вице-президент Джо Байден использовал своего сына Хантера в качестве «собиралы», чтобы получить прибыль от других стран, в том числе от Украины через компанию бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского

В интервью телеканалу RT соратник нынешнего американского лидера поделился своим мнением о кандидате в президенты от Демократической партии.

«Его сын состоял в деловых отношениях с одним из самых больших жуликов Украины, представителем украинской организованной преступности Николаем Злочевским. <…> У нас есть текстовые сообщения, в которых Джо Байден занимается компанией Burisma. У нас сейчас есть свидетель, господин Бобулински, офицер ВМС США, который вышел в отставку с положительной характеристикой, а не был вышвырнут, как Хантер, за наркотики», — заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани. «Дал предлог бессовестным людям». Хантер Байден оправдался за «украинский скандал» © commons.wikimedia.org, acaben

Предвыборный штаб бывшего вице-президента убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на украинскую энергетическую компанию Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнер Байдена-младшего Тони Бобулински в общении с журналистами президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала вторых теледебатов кандидатов в президенты США, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда».

«Давайте посмотрим на Джо Байдена и почитаем электронное письмо от 3 января 2019 года. В нём Хантер Байден сообщает своей дочери, что на протяжении 30 лет собирает деньги для семьи. Ему приходится оплачивать расходы семьи, а затем половину он должен отдавать своему отцу. Так что речь идёт о том, что Джо Байден использовал своего сына самым отвратительным образом в качестве «собиралы», — заявил Джулиани.

14 октября газета New York Post опубликовала электронную переписку Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад. На жёстком диске обнаружили фотографии сына кандидата в президенты в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.