Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona впервые рассказала о причинах расставания с бывшим возлюбленным и личной жизни, сообщил УНИАН 2 ноября

Девушка рассказала, что серьезные отношения в ее жизни были дважды, оба раза длились по году и закончились расставанием. Второй разрыв певица переживала крайне тяжело, и, по ее словам, три месяца пребывала в депрессии, потому что в качестве повода для расставания парень назвал ее лишний вес.

Вот это пчелка: Алина Гросу после развода появилась с двумя мужчинами © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал», — поделилась сокровенным девушка.

С тех пор, по ее словам, прошло три года. Артистка признается, что сейчас в ее жизни не хватает мужчины, но отношения она не может себе позволить из-за плотного рабочего графика.

Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко.