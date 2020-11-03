Девушка рассказала, что серьезные отношения в ее жизни были дважды, оба раза длились по году и закончились расставанием. Второй разрыв певица переживала крайне тяжело, и, по ее словам, три месяца пребывала в депрессии, потому что в качестве повода для расставания парень назвал ее лишний вес.
Забыть возлюбленного, рассказала девушка было сложно, пара жила вместе, поэтому когда мужчина съехал, ей все в квартире о нем напоминало.
«Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал», — поделилась сокровенным девушка.
С тех пор, по ее словам, прошло три года. Артистка признается, что сейчас в ее жизни не хватает мужчины, но отношения она не может себе позволить из-за плотного рабочего графика.
Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко.