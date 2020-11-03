Госбюро расследований (ГБР) Украины ждет на допрос экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол по новому делу, связанному с Майданом. Об этом 3 ноября она сообщила в Facebook

Татьяна Черновол: кто она © Facebook, Владимир Струмковский

«Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос в еще одном деле о Майдане. Если штурм Партии регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может, за остановку кортежа (Виктора) Януковича или визит к (Виктору) Медведчуку? Дело свеженькое возбуждено в начале октября», — написала она.

Также она сообщила, что дело о поджоге офиса Партии регионов ГБР уже подготовило для передачи в суд.

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В апреле Печерский суд Киева избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако Киевский апелляционный суд сменил его на ночной домашний арест.