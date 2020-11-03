В частности, ГБР вызвало на допрос Черновол на 17 ноября. Дело было открыто 1 октября.
«Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос в еще одном деле о Майдане. Если штурм Партии регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может, за остановку кортежа (Виктора) Януковича или визит к (Виктору) Медведчуку? Дело свеженькое возбуждено в начале октября», — написала она.
Также она сообщила, что дело о поджоге офиса Партии регионов ГБР уже подготовило для передачи в суд.
Ранее ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.
В апреле Печерский суд Киева избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако Киевский апелляционный суд сменил его на ночной домашний арест.