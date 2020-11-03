По ее словам, результаты прошедших на Украине местных выборов, которые засвидетельствовали проигрыш президентской партии «Слуга народа», отражают разочарование.
«Когда выбирали господина Зеленского, серьезные эксперты не верили, что он что-то может сделать. Да, была усталость от предыдущей власти. Ну а какие рычаги у него есть? В смысле финансов Украина в плену у МВФ. Если вдруг начнут заниматься социальной сферой, последует окрик от спонсоров. Здесь системный кризис. Очень печально за этим наблюдать. Украинская элита занимается возбуждением ненависти к России. Но разве это может решить проблемы собственно Украины? Нельзя позволять идеологии парализовать полностью политику. Нужно торговать, нужно взаимодействовать», — отметила эксперт.
По ее мнению, украинская элита сваливает ответственность за ситуацию в стране на Россию.
«На этом не вырастет никакого плода, никакого даже маленького частного позитивного изменения вроде повышения зарплат или снижения цен на ЖКХ», — добавила Нарочницкая.
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