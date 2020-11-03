Украинская элита занимается возбуждением ненависти к России, но это не может решить насущных проблем страны, считает президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

По ее словам, результаты прошедших на Украине местных выборов, которые засвидетельствовали проигрыш президентской партии «Слуга народа», отражают разочарование.

«Когда выбирали господина Зеленского, серьезные эксперты не верили, что он что-то может сделать. Да, была усталость от предыдущей власти. Ну а какие рычаги у него есть? В смысле финансов Украина в плену у МВФ. Если вдруг начнут заниматься социальной сферой, последует окрик от спонсоров. Здесь системный кризис. Очень печально за этим наблюдать. Украинская элита занимается возбуждением ненависти к России. Но разве это может решить проблемы собственно Украины? Нельзя позволять идеологии парализовать полностью политику. Нужно торговать, нужно взаимодействовать», — отметила эксперт.

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«На этом не вырастет никакого плода, никакого даже маленького частного позитивного изменения вроде повышения зарплат или снижения цен на ЖКХ», — добавила Нарочницкая.

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