Как объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков, президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что для президента США Дональда Трампа важны личностные контакты

В телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео в конце октября белорусский лидер пожелал успехов на выборах своему нынешнему американскому коллеге.

«Лукашенко хочет, чтобы Трамп немного укротил его противников. Лукашенко хочет, чтобы американцы не поставили своей целью его свержение. Он знает, что Трамп ориентирован на личностные отношения, поэтому подобные личностные контакты Лукашенко считает позитивными», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков. В американские выборы включилась Белоруссия: Байден предъявил Трампу за Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В период президентства Дональда Трампа США и Белоруссия впервые за 12 лет договорились об обмене послами: на эти должности назначены заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко и бывший заместитель помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС русист Джулия Фишер, работавшая в Грузии и на Украине, когда ими руководили Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко соответственно. Во внутрибелорусском конфликте, разразившемся после президентских выборов, Трамп не поддерживает ни одну из сторон.

В интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Абзалов сказал, что переизбрание Трампа расширит Лукашенко пространство для манёвра, а приход к власти бывшего вице-президента Джо Байдена может создать серьёзные проблемы, потому что он, скорее всего, сделает ставку на поддержку лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. В связи с этим, по словам эксперта, у Лукашенко есть 2,5 месяца до инаугурации президента США (20 января 2021 года), чтобы перехватить эту повестку, например выпустить на свободу банкира Виктора Бабарико, участвовавшего в президентских выборах, и договариваться с ним.