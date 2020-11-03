«Несмотря на этот политический тупик, у нас есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти. У нас много нормальных судей, но есть реально опасные судьи, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, отчего у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти. Поэтому у нас сегодня есть шанс перезагрузить, начиная с Конституционного суда», — отметил он.
Президент подчеркнул, что он поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.
«Я действительно считаю, что должна быть перезагрузка ОАСК, сколько мы говорили со специалистами — если прямо сейчас каким-то образом просто «убрать» состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия (судей — ред.) не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, надо разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК», — сказал глава государства.
В июле прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.