Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября в эфире ICTV заявил, что перезагрузка Окружного административного суда Киева должна состояться после запуска работы Высшей квалификационной комиссии судей

Главу Окружного админсуда Киева и 6 судей снова вызвали на допрос в антикоррупционное бюро © пресс-служба НАБУ

Президент подчеркнул, что он поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

«Я действительно считаю, что должна быть перезагрузка ОАСК, сколько мы говорили со специалистами — если прямо сейчас каким-то образом просто «убрать» состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия (судей — ред.) не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, надо разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК», — сказал глава государства.

В июле прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.