Эксперт отметил, что для замены Зеленского нужна объединенная оппозиция, которая консолидированно, внятно и грамотно выступала бы против Зеленского, но уровень доверия к сегодняшним политическим силам тоже остается крайне низким.
«Он все равно остается самым рейтинговым политиком в стране. Это говорит о слабости оппонентов», — констатировал Копатько.
Социолог добавил, что нужно сделать очень многое, чтобы изменить ситуацию в стране, но пока ни ресурсов, ни возможностей, ни политической воли у украинского общества для таких решений нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.