Хотя рейтинг президента Украины Владимира Зеленского просел, никто из украинских политиков даже близко не догнал его по личному рейтингу. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

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