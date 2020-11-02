«Темные силы» в лице пророссийских политиков и олигархов пытаются устроить на Украине контрреволюцию. Об этом 1 ноября заявил глава государства Владимир Зеленский, передает Financial Times

«Слуга народа» призвала поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В качестве примера он привел решение Конституционного суда об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции», принятого по настоянию ЕС.

«Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ», — заявил Зеленский.

Украинский президент пообещал, что пока он занимает свою должность, Киев не даст осуществить контрреволюцию.

В конце октября Конституционный суд Украины после рассмотрения заявления депутатов рады признал часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующими Конституции. В частности, речь идет об уголовной ответственности для чиновников, предоставивших недостоверные сведения в декларации. Послы стран G7 раскритиковали решение КС и заявили, что Украина рискует утратить доверие Европы. В Киеве обвинили в произошедшем «внешние силы».

Зеленский внес на рассмотрение рады законопроект об увольнении судей и признании их решения «ничтожным» и не имеющим правовых последствий. В Совете Европы назвали призыв уволить судей неконституционным.