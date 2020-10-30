Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру предсказал вероятное развитие эпидемиологической ситуации с COVID-19 в ближайшем будущем

«Лица чувствительные переболеют, выработают иммунитет, вирус ослабнет, и человечество и вирус приспособятся друг к другу. И будем ждать новых вирусов. Стабилизация состояния будет к концу 2022 года», — пообещал он.

Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

Комаровский заявил, что сразу же привьется от COVID-19, как только появится проверенная вакцина, которая хотя бы на год будет давать защиту от вируса. При этом он сообщил, что регулярно делает прививку от гриппа.

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