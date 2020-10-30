По результатам подсчета 100% электронных бюллетеней, Садовый получил 90 тысяч 812 голосов избирателей (39,96%), его основного конкурента Олега Синютку поддержали 70 тысяч 504 избирателя (31,03%).
По данным ТИК, третье место в избирательной гонке занял кандидат от националистической партии «Свобода», бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский, набрав 9,74%.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.