Действующий мэр Львова Андрей Садовый и депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка вышли во второй тур на выборах главы города. Об этом свидетельствуют данные городской территориальной избирательной комиссии

Выборы ни при чем. Мэр Львова Садовый назвал свою единственную цель © Facebook/Андрій Садовий Олега Синютку поддержали 70 тысяч 504 избирателя (31,03%).

По данным ТИК, третье место в избирательной гонке занял кандидат от националистической партии «Свобода», бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский, набрав 9,74%.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.