На снимках он сидит у микрофона и позирует с ведущей шоу.
Поклонники обеспокоились внешним видом артиста, в частности, обратили внимание на его «опухшее лицо».
Некоторые пользователи предположили, что артист попросту не выспался, другие не исключили, что такое состояние могло быть из-за спиртного, третьи напомнили, что Лепсу уже 58 лет, и предположили, что «годы берут свое».
Еще в 2017 года супруга Лепса Анна рассказала, что певец борется с алкоголизмом. Сам исполнитель не раз заявлял, что не умеет пить мало.
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Сегодня был гостем программы «Стриж-тайм» на @radioshansonfm. Обсуждали и слушали с @strizh_official песни из нового альбома «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» на стихи Владимира Высоцкого. #григорийлепс#стрижтайм#радиошансон#честьимею#владимирвысоцкий#конипривередливые#первыйсрок#надистанции#городскойроманс#разведкабоем