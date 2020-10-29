Известный 58-летний российский певец Григорий Лепс на днях опубликовал в своем Istagram фотографии из студии радиостанции «Шансон», где он был гостем

Лепс и 70 тысяч зрителей. В Донецке прошёл концерт, который уже стал легендарным © dan-news.info

Поклонники обеспокоились внешним видом артиста, в частности, обратили внимание на его «опухшее лицо».

Некоторые пользователи предположили, что артист попросту не выспался, другие не исключили, что такое состояние могло быть из-за спиртного, третьи напомнили, что Лепсу уже 58 лет, и предположили, что «годы берут свое».

Еще в 2017 года супруга Лепса Анна рассказала, что певец борется с алкоголизмом. Сам исполнитель не раз заявлял, что не умеет пить мало.