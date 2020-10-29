«В данный момент вражеские силы обстреливают из реактивных систем залпового огня "Смерч" Степанакерт, Шуши и Мартакерт. Противник, в очередной раз нарушив требования международного гуманитарного и обычного права, открыл огонь по исключительно мирным населенным пунктам, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие», — цитирует агентство сообщение военного ведомства НКР.
В Армии обороны возложили на официальный Баку всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.
Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.