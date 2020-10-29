Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Баку в обстрелах из РСЗО «Смерч» городов Степанакерт, Шуши и Мартакерт. Об этом сообщает РИА Новости 29 октября

«В данный момент вражеские силы обстреливают из реактивных систем залпового огня "Смерч" Степанакерт, Шуши и Мартакерт. Противник, в очередной раз нарушив требования международного гуманитарного и обычного права, открыл огонь по исключительно мирным населенным пунктам, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие», — цитирует агентство сообщение военного ведомства НКР.

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.