Популярная российская артистка украинского происхождения Лолита Милявская 28 октября опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором рассказала о подарке, который ей сделала телеведущая, певица Ольга Бузова

«Оля Бузова прислала мне вот такой подарок — "Лолочке с любовью", между прочим. Оль, спасибо тебе большое, я сегодня в эфир выходила с твоими вот этими штуками, как это правильно называется, из головы все выпадает, по-моему палетка. Оль, пока ты катаешься на коньках и еще умудряешься выпускать косметику, я успеваю тобою восхищаться», — сказала Милявская.