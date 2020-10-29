«Оля Бузова прислала мне вот такой подарок — "Лолочке с любовью", между прочим. Оль, спасибо тебе большое, я сегодня в эфир выходила с твоими вот этими штуками, как это правильно называется, из головы все выпадает, по-моему палетка. Оль, пока ты катаешься на коньках и еще умудряешься выпускать косметику, я успеваю тобою восхищаться», — сказала Милявская.
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Честно, думала проскочим… Пронесёт по Дальнему Востоку с ветерком и аплодисментами..⠀ Господи, дай понять, когда это закончится 🙏❤️ Вера в это не исчезает, только грустно очень, что не сегодня и не сейчас🙏⠀ Оставляю Веру в то, что мы Нуждаемся друг в друге и поэтому встреча пройдёт со слезами Счастья на глазах! Этот день мы приближали, как могли…❤️🎤🙏