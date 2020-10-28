Экс-советник главы СБУ, бывший директор футбольного чемпионата Европы 2012 года Маркиян Лубкивский не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в качестве представителя. Об этом он сообщил 28 октября в Facebook

Кулеба сделал заявление про «Минск-3» © Facebook, Dmytro Kuleba

СМИ предположили, что наиболее вероятный кандидат на эту должность — Лубкивский.

«Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскостях на основе среди прочего, и Балканского опыта», — сообщил Лубкивский.

Лубкивский был советником главы СБУ, а в преддверии Евро-2012, проходившего в Польше и на Украине, был назначен директором турнира.

В 2019 году он пытался избраться в Верховную Раду по спискам «Батькивщины», однако в парламент не прошел. После этого Лубкивский стал советником вице-спикера от Рады, депутата от партии Юлии Тимошенко Елены Кондратюк.