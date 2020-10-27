Местные выборы прошли на подконтрольной Киеву территории Украины 25 октября. По результатам экзитполов партия «Слуга народа» потерпела поражение, а на местах победу празднуют партии мэров.
«Неудача Зеленского в том, что запрос на обновление власти оказался ограниченным центральным уровнем, а на местном уровне это не произошло, потому что доверия к местным органам власти было больше, и есть разочарование в политике Зеленского», — объяснил эксперт.
По его словам, в долгосрочной перспективе результат на выборах может усилить центробежные тенденции внутри «Слуги народа», осложнить управляемость внутри Рады.
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