После местных выборов партия «Слуга народа» может стать коалиционным партнером региональных политических сил, но, как правило, младшим, считает политолог Алексей Попов

В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в региональные органы власти за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Их окончательные итоги подведут к 6 ноября.

-Алексей Валерьевич, что, на ваш взгляд, стало главным итогом местных выборов на Украине?

— Я буду несколько осторожен в комментариях, потому что нет итогов выборов в облсоветы, а это самое показательное, потому что это охват всей территории страны. Те экзитполы, которые есть, например, по итогам выборов в Одесский облсовет, это итоги голосования жителей Одессы. То есть нет данных по сельской местности. С реальными итогами будут две большие разницы, как говорят в этом городе.

Выборы-2020: «Слуга народа» трещит по швам, Украина следует за ней © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечу еще успех Партии Шария. Эта партия выглядит юго-восточной новой силой, может быть, с теми же технологиями, что и команда Зеленского, отражавшая запрос на обновление власти. Проблема была в том, что эта партия выступает со всеукраинской повесткой, а на выборах преобладала местная. Если присмотреться, то ее результат противоречит данным опросов, где Партии Шария давали меньше 5%.

- Что для центральной власти будет означать поражение «Слуги народа»?

— В ближайшей перспективе оно не означает ничего. Это ухудшение результата, значительное по сравнению с парламентскими выборами. Местные политические силы выступали с местной повесткой, это не какая-то корпорация, которая выступит против этой власти.

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но это никак не меняет положение дел в центре в краткосрочном плане. Если брать дальше, да, этот результат на выборах может усилить центробежные тенденции внутри «Слуги народа», осложнить управляемость внутри Рады.

- Смогла ли Украина сделать шаг к реальной децентрализации по итогам этих выборов?

— Децентрализация будет заключаться в том, что на местах будут руководить силы, не относящиеся к партии власти. А партия власти может быть коалиционным партнером, но, как правило, младшим. Децентрализация — это еще возможность проведения своей гуманитарной политики по использованию языка, чтобы жителям было максимально комфортно. А этот вопрос не поднимался в ходе выборов.

— Учитывая успех «Оппозиционной платфомы» и Партии Шария, на востоке и поддержку «Евросолидарности» на западе страны, можно ли говорить, что эти выборы усугубили традиционный для Украины раскол?

— Чтобы усугублять раскол, нужно, чтобы была тенденция, и чтобы эта тенденция проявлялась все рельефней и рельефней. А на прошлых выборах мы имели, наоборот, смазывание этого раскола благодаря прекрасному всеукраинскому результату «Слуги народа».

Сейчас ситуация в немалой степени возвращается к прежним линиям раскола, но опять же это достаточно смазано результатами местных партий.