«Его настоящая цель — заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти», — говорится в сообщении.
Национальное бюро расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу и собирается его обжаловать. По мнению ведомства, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую «карманную» структуру.
Отмечается, что следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти. Также сообщается, что Сытник продолжает выполнять свои полномочия. НАБУ работает в штатном режиме.
Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что обратится в Госбюро расследований с заявлением о необходимости увольнения Сытника, поскольку соответствующее решение суда не выполняется больше месяца.
В частности, суд дал указание Государственному бюро расследований завести дела по статьям — захват госвласти, невыполнение судебного решения и самовольное присвоение властных полномочий.