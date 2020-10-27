Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило, что решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) о незаконной работе директора НАБУ Артема Сытника является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Об этом 27 октября сообщается на сайте ведомства

«Его настоящая цель — заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти», — говорится в сообщении.

Национальное бюро расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу и собирается его обжаловать. По мнению ведомства, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую «карманную» структуру.

Суд постановил уволить Сытника - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что обратится в Госбюро расследований с заявлением о необходимости увольнения Сытника, поскольку соответствующее решение суда не выполняется больше месяца.

В частности, суд дал указание Государственному бюро расследований завести дела по статьям — захват госвласти, невыполнение судебного решения и самовольное присвоение властных полномочий.