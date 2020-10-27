Использование админресурса, фальсификации результатов и подкуп избирателей снова возвращаются в украинские избирательные гонки. Об этом 26 октября на своей странице в Facebook написал бывший спикер Верховной Рады Александр Турчинов

Александр Турчинов: кто он © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Дата проведения второго тура пока неизвестна.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью депутата Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

По результатам обработки 77,88% электронных протоколов на довыборах в Раду по округу №208 в Черниговской области кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько опережает Ляшко на 480 голосов.

Лидер Радикальной партии обвинил конкурента в подкупе избирателей. При этом в избирательном бюллетене было еще два однофамильца Гунько, которые оттянули на себя порядка 4% голосов.