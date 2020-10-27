«Они не останавливаются и пытаются такими же методами обеспечить победу кандидата от СН на 208-м округе, где происходят довыборы в Верховную Раду Украины. Так, по социологическим опросам, там убедительную победу одерживает лидер Радикальной партии Олег Ляшко», — написал он.
На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Дата проведения второго тура пока неизвестна.
Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью депутата Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.
По результатам обработки 77,88% электронных протоколов на довыборах в Раду по округу №208 в Черниговской области кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько опережает Ляшко на 480 голосов.
Лидер Радикальной партии обвинил конкурента в подкупе избирателей. При этом в избирательном бюллетене было еще два однофамильца Гунько, которые оттянули на себя порядка 4% голосов.