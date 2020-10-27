Партия Шария отражает запрос на обновление власти, так раньше воспринимали команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Попов

В плену прекрасных снов. Как Зеленский воспринял поражение «Слуги народа» © president.gov.ua

По результатам экзитполов, партия блогера Анатолия Шария может пройти в местные советы сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Харькове и Одессе.

«Отмечу еще успех Партии Шария. Эта партия выглядит юго-восточной новой силой, может быть, с теми же технологиями, что и команда Зеленского, отражавшая запрос на обновление власти», — объяснил политолог.

По словам Алексея Попова, успех этой политсилы противоречит данным социологических опросов, где Партии Шария давали меньше 5%.

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