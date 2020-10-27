В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в региональные органы власти, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Их окончательные итоги подведут к 6 ноября.
По результатам экзитполов, партия блогера Анатолия Шария может пройти в местные советы сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Харькове и Одессе.
«Отмечу еще успех Партии Шария. Эта партия выглядит юго-восточной новой силой, может быть, с теми же технологиями, что и команда Зеленского, отражавшая запрос на обновление власти», — объяснил политолог.
По словам Алексея Попова, успех этой политсилы противоречит данным социологических опросов, где Партии Шария давали меньше 5%.
Полностью интервью можно прочитать здесь.