В ближайшие годы нас ждут очень серьезные изменения в мировой политической географии. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире телеканала «ТВЦ»

Яков Кедми: Новых антироссийских коалиций не существует, есть только старые © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher Владимир Путин на заседании экспертного клуба «Валдай» заявил, что коронавирус представляет собой серьезную угрозу, и это усиливает у многих ощущение того, что общество стоит на пороге «эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни».

Эксперт пояснил, что эти изменения будут касаться того, какие государства останутся, какие распадутся, какие сойдут с того места, на котором они сейчас находятся, а какие продвинутся в своем развитии.

«Но так же, как и сто лет назад, будущее будет только за странами, в которых есть устойчивая эффективная власть, которая может обеспечить устойчивость государства, решение проблем и наиболее эффективное использование потенциала этих стран», — указал Кедми.

Слабые разрозненные государства с неэффективной властью ждет то, что произошло с империями столетней давности, добавил специалист.