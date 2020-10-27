Он напомнил, что скоро заканчивается срок содержания под стражей задержанных в августе радикалов.
«Сейчас ведется работа, в том числе и с "зелеными" (представителями власти. — Ред.), и с правоохранителями, о том, что были отпущены эти люди из "Нацкорпуса". Вот где лакмусовая бумажка того, что есть. Бандиты — это бандиты, называйте их бандитами. Вот тогда строится страна. Преступники — это преступники, а политики — это политики. Это разные вещи», — сказал депутат.
По его словам, лишь на Украине «по улицам бегает банда, называет себя патриотами, стреляет в людей — и все нормально».
Нападение на представителей связанного с ОПЗЖ движения «Патриоты за жизнь» произошло 27 августа. Автобус общественной организации заблокировали и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.
Полиция задержала 14 нападавших и возбудила уголовное дело против них по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Девять из них были арестованы на 60 суток без права внесения залога.
В сентябре члены «Нацкорпуса» устроили у здания МВД Украины митинг с требованием освободить своих соратников.