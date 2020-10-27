На Украине ведется работа над тем, чтобы отпустить членов «Нацкорпуса», совершивших нападение на автобус с активистами организации «Патриоты за жизнь», заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 26 октября в эфире телеканала «112 Украина»

Он напомнил, что скоро заканчивается срок содержания под стражей задержанных в августе радикалов.

«Сейчас ведется работа, в том числе и с "зелеными" (представителями власти. — Ред.), и с правоохранителями, о том, что были отпущены эти люди из "Нацкорпуса". Вот где лакмусовая бумажка того, что есть. Бандиты — это бандиты, называйте их бандитами. Вот тогда строится страна. Преступники — это преступники, а политики — это политики. Это разные вещи», — сказал депутат.

По его словам, лишь на Украине «по улицам бегает банда, называет себя патриотами, стреляет в людей — и все нормально».

Пошёл патриот на патриота? Кто и зачем расстрелял автобус под Харьковом © Telegram-канал The Kyva

Полиция задержала 14 нападавших и возбудила уголовное дело против них по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Девять из них были арестованы на 60 суток без права внесения залога.

В сентябре члены «Нацкорпуса» устроили у здания МВД Украины митинг с требованием освободить своих соратников.