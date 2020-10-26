Протесты, которые идут в Минске и областных центрах, проходят сами по себе. У них нет ресурсов, внешней поддержки, но у них выстраивается определенная структура, в том числе по территориальному принципу. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов

«У них даже был конфликт с «Нехтой», потому что когда «Нехта» начинает куда-то влазить, сразу начинают людей хватать, бить и арестовывать. Две недели назад такой выход только по Минску координировали 42 координатора. Вы можете себе представить, какая была работа. Протесты структурируются. Они становятся малочисленнее, но более радикальными. Там появляются люди профессионального формата», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что если из затеи Тихановской с ультиматумом белорусским властям ничего не выйдет, она потеряет остатки своего авторитета у протестующих, и на первый план выйдут именно лидеры этих структур.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.