Правозащитники из центра «Весна» сообщили имена 37 граждан, задержанных в Белоруссии 26 октября. Список обновляется.
Жесткие задержания прошли также во время проведения студенческого марша в районе площади Якуба Колоса и проспекта Независимости.
Накануне истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с сегодняшнего дня.