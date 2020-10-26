Задержание белорусских протестующих, стоявших в цепи солидарности на Кальварийской улице в Минске, сняли на видео. Его опубликовали 26 октября в Telegram-портале Tut.by

Вассерман объяснил, почему оппозиция в Белоруссии не смогла «раскочегарить протест до товарного вида» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк сообщили имена 37 граждан, задержанных в Белоруссии 26 октября. Список обновляется.

Жесткие задержания прошли также во время проведения студенческого марша в районе площади Якуба Колоса и проспекта Независимости.

Накануне истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с сегодняшнего дня.